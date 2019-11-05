  • Главу Эстонского МИД раскритиковали за советы президенту

    05 ноября 2019, 18:52

    Ирина Нагайникова

    Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии, обратился к президенту страны Керсти Кальюлайд с советом не ехать в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, если такое предложение от России поступит. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин оценил совет главы МИД Эстонии, сообщило РИА ФАН.

    Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин отозвался об этом призыве с резкой критикой в адрес эстонского политика.

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    «Давать такие „советы“ в публичном пространстве недопустимо. Если Урмас Рейнсалу хотел поделиться своими опасениями с главой государства, он мог сделать это в какой-нибудь служебной записке или при личном общении. Однако публичное заявление главы МИД любой страны всегда отражает официальную позицию государства, и если Керсти Кальюлайд его не уволит, то можно считать, что это и ее позиция тоже».

    Шерин выразил уверенность, что позиция стран Прибалтики по «оккупации СССР» изменится, когда ослабнет влияние США.

    «Народы Прибалтики так же, как и русские, белорусы и поляки, относились расовой теорией Гитлера к унтерменшам и подлежали истреблению либо обращению в рабов. Поколение эстонских политиков, которые сейчас хают Россию, просто не появилось бы на свет <…> „Российская оккупация“ дала им возможность родиться, получить превосходное советское образование и делать теперь вид, что не было ничего хорошего, что дал СССР жителям прибалтийских регионов», — пояснил политик.

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    Он также указал, что настоящей оккупацией прибалтийских стран является нынешнее присутствие на их территории американских сил.

    Также Шерин отметил, что претензии к России из-за действий уже не существующего государства нелепы.

    «Все те годы, во время которых существует независимая Эстония, наша страна ни словом, ни действием не выказала каких-то агрессивных устремлений к прибалтийским странам», — отметил депутат. Он отметил, что в ответ РФ получает лишь агрессию и оскорбительное отношение.