Главу Эстонского МИД раскритиковали за советы президенту

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин отозвался об этом призыве с резкой критикой в адрес эстонского политика.

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«Давать такие „советы“ в публичном пространстве недопустимо. Если Урмас Рейнсалу хотел поделиться своими опасениями с главой государства, он мог сделать это в какой-нибудь служебной записке или при личном общении. Однако публичное заявление главы МИД любой страны всегда отражает официальную позицию государства, и если Керсти Кальюлайд его не уволит, то можно считать, что это и ее позиция тоже».

Шерин выразил уверенность, что позиция стран Прибалтики по «оккупации СССР» изменится, когда ослабнет влияние США.

«Народы Прибалтики так же, как и русские, белорусы и поляки, относились расовой теорией Гитлера к унтерменшам и подлежали истреблению либо обращению в рабов. Поколение эстонских политиков, которые сейчас хают Россию, просто не появилось бы на свет <…> „Российская оккупация“ дала им возможность родиться, получить превосходное советское образование и делать теперь вид, что не было ничего хорошего, что дал СССР жителям прибалтийских регионов», — пояснил политик.

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Он также указал, что настоящей оккупацией прибалтийских стран является нынешнее присутствие на их территории американских сил.

Также Шерин отметил, что претензии к России из-за действий уже не существующего государства нелепы.

«Все те годы, во время которых существует независимая Эстония, наша страна ни словом, ни действием не выказала каких-то агрессивных устремлений к прибалтийским странам», — отметил депутат. Он отметил, что в ответ РФ получает лишь агрессию и оскорбительное отношение.