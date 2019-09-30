Главу Disney предложили сделать президентом США
Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что отдала бы свой голос за гендиректора компании The Walt Disney Роберта Айгера, если бы тот решил баллотироваться в президенты США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
На своей странице в Instagram Уинфри опубликовала рекламный ролик очередного выпуска своей передачи, которая называется «Время для души». В этом видео она беседует с Айгер о его новой книге «Поездка длиной в жизнь».
По словам телеведущей, если бы глава Disney решился вступить в президентскую гонку, которая стартует в следующем году, то она бы лично агитировала за его кандидатуру.
В ответ Айгер заметил, что состояние современной политики приводит его в ужас, и он хотел бы внести в нее определенные изменения.