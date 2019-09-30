Главу Disney предложили сделать президентом США

На своей странице в Instagram Уинфри опубликовала рекламный ролик очередного выпуска своей передачи, которая называется «Время для души». В этом видео она беседует с Айгер о его новой книге «Поездка длиной в жизнь».

По словам телеведущей, если бы глава Disney решился вступить в президентскую гонку, которая стартует в следующем году, то она бы лично агитировала за его кандидатуру.

В ответ Айгер заметил, что состояние современной политики приводит его в ужас, и он хотел бы внести в нее определенные изменения.