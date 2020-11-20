Главу британского МВД обвинили в унижении подчиненных
Как написала газета The Times, расследование велось под контролем советника по министерским стандартам Алекса Аллана. Оно началось после публикаций в СМИ о том, что Пател якобы запугивала подчиненных.
Журналисты утверждали, что министр унижала людей и всячески придиралась к ним во время работы. Упоминается случай, когда работавший всю ночь сотрудник МВД после общения с начальницей упал в обморок.
Обвинения в адрес Пател уже привели к сложению полномочий постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма. Он подал в суд на кабмин из-за необоснованной отставки.
Издание отметило, что премьер-министр Борис Джонсон планирует 20 ноября выступить в поддержку главы МВД. Сама же она извинится за свое поведение. Газета написала, что Джонсон не будет призывать к отставке министра и назовет действия Пател непреднамеренными. При этом глава правительства собирается раскритиковать подчиненных главы Министерства внутренних дел за то, что они не говорили о своих претензиях до того, пока это не стало известно всему обществу из СМИ.