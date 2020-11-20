Главу британского МВД обвинили в унижении подчиненных

Глава МВД Великобритании Прити Пател нарушила этический кодекс. Также она не соответствовала стандартам, которым должны отвечать члены кабмина. Таковы результаты расследования британского правительства.

Как написала газета The Times, расследование велось под контролем советника по министерским стандартам Алекса Аллана. Оно началось после публикаций в СМИ о том, что Пател якобы запугивала подчиненных.

Журналисты утверждали, что министр унижала людей и всячески придиралась к ним во время работы. Упоминается случай, когда работавший всю ночь сотрудник МВД после общения с начальницей упал в обморок.

Обвинения в адрес Пател уже привели к сложению полномочий постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма. Он подал в суд на кабмин из-за необоснованной отставки.

Издание отметило, что премьер-министр Борис Джонсон планирует 20 ноября выступить в поддержку главы МВД. Сама же она извинится за свое поведение. Газета написала, что Джонсон не будет призывать к отставке министра и назовет действия Пател непреднамеренными. При этом глава правительства собирается раскритиковать подчиненных главы Министерства внутренних дел за то, что они не говорили о своих претензиях до того, пока это не стало известно всему обществу из СМИ.