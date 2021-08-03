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    03 августа 2021, 09:22

    Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым в парке в Киеве

    Ольга Назаркина

    Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов, пропавший в Киеве в понедельник, найден мертвым. Тело правозащитника обнаружили в парке.

    Обстоятельства смерти Шишова выясняет полиция. Точная причина будет названа после экспертизы, сообщило РИА «Новости».

    Правоохранители считают, что молодой человек мог покончить с собой. Но не исключается и вариант, что его могли убить, а потом замаскировать убийство под суицид.

    По данным «Белорусского дома в Украине», Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в один из лесных массивов и не вернулся. Его телефон не отвечал.

    «С его номера было сделано несколько „глухарей“, но сейчас связаться с ним не получается», — уточняли в организации.

    Участники БДУ пытались искать Шишова самостоятельно, потом обратились в полицию и СБУ. В поисках принимали участие волонтеры. Кинологи с собаками изучили территорию, где Шишов мог совершать свою пробежку.