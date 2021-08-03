Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым в парке в Киеве

Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов, пропавший в Киеве в понедельник, найден мертвым. Тело правозащитника обнаружили в парке.

Обстоятельства смерти Шишова выясняет полиция. Точная причина будет названа после экспертизы, сообщило РИА «Новости».

Правоохранители считают, что молодой человек мог покончить с собой. Но не исключается и вариант, что его могли убить, а потом замаскировать убийство под суицид.

По данным «Белорусского дома в Украине», Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в один из лесных массивов и не вернулся. Его телефон не отвечал.

«С его номера было сделано несколько „глухарей“, но сейчас связаться с ним не получается», — уточняли в организации.

Участники БДУ пытались искать Шишова самостоятельно, потом обратились в полицию и СБУ. В поисках принимали участие волонтеры. Кинологи с собаками изучили территорию, где Шишов мог совершать свою пробежку.