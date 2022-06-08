Перезапуск классического «Москвича» посчитали бессмысленным

Согласно проведенному опросу, около 60% российских автолюбителей хотели бы в будущем приобрести новую модель «Москвича». Однако ждать возвращения легендарной советской машины не стоит, так как ее производство обойдется слишком дорого, а практического смысла в этом нет, заявил «360» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, желание россиян кататься на российских автомобилях объяснимо, но конкретно в случае с «Москвичом» оно ничем не обосновано.

«Обещать не значит жениться. Рассуждать в воздухе не значит покупать. Исключительно рассуждения, каждый второй обсуждает китайские автомобили, но не каждый их покупает», — заявил он.

Кадаков добавил, что сейчас у страны нет возможности выпускать «Москвич». Это, по его словам, связано с отсутствием технической возможности.

«Нужно понимать, что старый автомобиль выпускать невозможно, нет никаких законсервированных линий, это гаражные и кухонные разговоры», — добавил Кадаков.

По мнению главреда, в нынешней экономической ситуации ни один автомобиль не будет больше стоить 300, 500 или 700 тысяч рублей.

«С этим нужно смириться и жить. Каким он может быть, новый „Москвич“? Старую модель выпускать нереально и бессмысленно. Если разрабатывать самим — дорого, результат неизвестен», — заключил Кадаков.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что автомобиль «Москвич», который в скором времени начнут вновь выпускать, будет работать на электродвигателе.