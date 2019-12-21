Главред украинского издания назвал договор о транзите газа поражением США

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между Россией и Украиной. По мнению журналиста, эти договоренности — поражение США.

«Украинская сторона празднует перемогу (победу — прим. „360“). Европа довольна», — написал Гужва в Facebook, отметив, что он сделал свои выводы и делится ними уже после того, как получил полную информацию о переговорах по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

По словам журналиста, есть еще одна страна, которая вряд ли будет довольна произошедшим. При этом она приложила немалые усилия к тому, чтобы Россия пошла на уступки. Это США. Для Вашингтона, по мнению Гужвы, была идеальной ситуация, если бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, а Северный и Турецкий потоки достроены бы не были.

Гужва объяснил, что при этом США получали бы возможность шантажировать Европу газовым голодом и при этом продавать в Старый Свет собственный газ. Теперь же, после заключения соглашений между Россией и Украиной, этот шанс упущен.

«Американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что пока подписан только протокол. И пока не подписан договор, может быть всякое.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер тем временем раскрыл детали нового договора между Украиной и Россией по газу. Транзит голубого топлива через Украину в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров. А в течение следующих четырех лет Россия будет перекачивать по 40 миллиардов кубов в год — при условии «конкурентных тарифов». Россия и Украина при этом договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников. Есть немалые шансы, что может быть заключено еще и такое соглашение.

Подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, в который включены санкции против «Северного потока-2» и военная помощь Украине, между тем назвали в Киеве «лучшим предновогодним подарком для всех». Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.