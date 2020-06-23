Главред National Interest считает статью Путина о войне сигналом Западу

Главный редактор журнала National Interest Джейкоб Хайлбранн объяснил, что опубликованная статья президента России Владимира Путина, посвященная истории Второй мировой войны, вызвала бурную полемику в США.

Статья даст значительную пищу для размышлений, пояснил Хайлбранн, а западная аудитория в основном не знакома с подобными точками зрения. Именно поэтому, как пишет ТАСС, National Interest изначально хотело публиковать материал. Хайлбранн отметил, что в США не все могут понять решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

Путин, как уточнил главный редактор National Interest, излагает мнения, которые отличаются от принятых у западных историков. Как полагает Хайлбранн, в основном в статье затрагиваются вопросы отношений между Россией, Польшей и странами Балтии, а также роль Штатов и НАТО в Европе.

При этом Хайлбранн считает, что материал актуален для современных российско-американских отношений.

«Он проясняет, что российское руководство думает о центральной роли этой истории для современной политики. Это сигнал, о котором нужно знать американской и европейской аудиториям», — заявил Хайлбранн.

Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Материал опубликовали в американском журнале National Interest, а также на сайте Кремля. «360» выяснил, что пишут о статье на Западе, а также поинтересовался у немецкого депутата, что говорят о ней в Германии.