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    02 октября 2021, 14:50

    Главред «КП» Владимир Сунгоркин подтвердил задержание журналиста в Белоруссии

    Антон Ишбульдин

    Главный редактор газеты «Комсомольская правда» подтвердил Владимир Сунгоркин РИА «Новости», что журналист «КП в Беларуси» задержан и находится в минском изоляторе. Перед этим в квартире Геннадия Можейко прошли обыски.

    Главред «КП» Владимир Сунгоркин подтвердил задержание журналиста в Белоруссии

    Владимир Сунгоркин рассказал, что журналист «КП в Беларус» Геннадий Можейко сейчас находится в минском изоляторе на Окрестина. Также в квартире журналиста провели масштабный обыск.

    «Обыск был большой довольно, семь следователей у него были», — добавил главред «КП».

    В Белоруссии связывают задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Правозащитники утверждают, что Геннадий Можейко записывал материал с сестрой мужчины, который застрелил сотрудника КГБ. Позже на территории страны перестал работать сайт «КП в Беларуси».

    Владимир Сунгоркин сообщал, что Можейко перестал выходить на связь.

    Убийство сотрудника КГБ в Минске произошло 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводили антитеррористический рейд. В одной из проверяемых квартир по сотрудникам открыли огонь.