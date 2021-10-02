Главред «КП» Владимир Сунгоркин подтвердил задержание журналиста в Белоруссии

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» подтвердил Владимир Сунгоркин РИА «Новости», что журналист «КП в Беларуси» задержан и находится в минском изоляторе. Перед этим в квартире Геннадия Можейко прошли обыски.

Владимир Сунгоркин рассказал, что журналист «КП в Беларус» Геннадий Можейко сейчас находится в минском изоляторе на Окрестина. Также в квартире журналиста провели масштабный обыск.

«Обыск был большой довольно, семь следователей у него были», — добавил главред «КП».

В Белоруссии связывают задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Правозащитники утверждают, что Геннадий Можейко записывал материал с сестрой мужчины, который застрелил сотрудника КГБ. Позже на территории страны перестал работать сайт «КП в Беларуси».

Владимир Сунгоркин сообщал, что Можейко перестал выходить на связь.

Убийство сотрудника КГБ в Минске произошло 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводили антитеррористический рейд. В одной из проверяемых квартир по сотрудникам открыли огонь.