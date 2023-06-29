Мир 29 июня 2023, 14:46 Главред Baltnews Стариков заявил, что страны Балтии ожидают от саммита НАТО в июле усиления «движения» в регионе

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В Вильнюсе 11 и 12 июля будет проходить саммит НАТО, который станет закономерным продолжение мадридского, и страны Балтии надеются, что получат от него максимальную выгоду. Об этом радиостанции Sputnik сообщил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.

По его мнению, НАТО продолжит наращивать военный потенциал в Балтии. Это делается несколькими способами. В том числе под видом учений туда ввозится оружие и техника, которые потом не вывозят назад. Кроме того, местные власти также нагнетают обстановку, стимулируя членов НАТО к большим вложениям.

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«Прибалты работают на то, чтобы масштаб был максимально возможным по численности, технике, инвестициям в инфраструктуру альянса», — отметил Андрей Стариков.

Он добавил, что они также могут использовать для этого и историю с мятежом.

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