Главой ЦРУ назначат экс-посла США в России. Он применит опыт шпионажа и провокаций на новом посту

Бывший посол Соединенных Штатов в России Уильям Бернс известен своими антироссийскими высказываниями. Негативный опыт провокаций в адрес нашей страны, которого он набрался, работая дипломатом, Бернс будет применять на новом посту главы ЦРУ. Но внимания на это обращать не стоит. Своими мыслями с «360» поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Ничего хорошего нам это не сулит. Человек известен своими антироссийскими заявлениями. Я думаю, что сейчас тот негативный опыт, который он набрал, шпионажа и провокаций в адрес нашей страны, он сейчас будет реализовывать на новом посту», — заявил Ордуханян.

Он призвал не искать глубоких расчетов президента Джо Байдена в этом назначении и назвал новую администрацию Белого дома бездарной и дилетантской, сотрудники которой ведут себя как гопники.

«Это будут люди, которые отрабатывают повестку неолиберальную. Люди, которые выстраивают всю политику, весь вектор развития Америки, основываясь на русофобской карте. И этот человек недостоин, на мой взгляд, особого внимания. Этот человек будет стройный винтик», — добавил политолог и подчеркнул, что вести себя Бернс будет предсказуемо, а вот России надо пересматривать характер отношений с США.

Новый президент США Джо Байден предложил сенату сделать новым руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) экс-посла Соединенных Штатов в России Уильяма Бернса, который в 2014 году завершил свою дипломатическую карьеру.