Полковник США рассказал, как ему трижды предлагали стать главой Минобороны Украины

Во время слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа проходивший как свидетель полковник Александер Виндман рассказал, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк предлагал назначить его главой Минобороны Украины.

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По данным РИА «Новости», Виндман родился на Украине, но еще в детстве переехал вместе с семьей в США. Он свободно говорит на русском, украинском и английском языках, и является одним из главных экспертов по вопросам Киева в Совете нацбезопасности США.

Виндман сообщил Конгрессу, что Данилюк «примерно во время инаугурации» президента Владимира Зеленского три раза предлагал ему возглавить военное ведомство Украины. Он трижды отказался. После возвращения в США полковник поставил в известность о предложении свое руководство и контрразведку.

«Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их… Вообще вся эта идея, скорее, комична», — добавил он.

Ранее Виндман сообщал, что разговор Трампа с Зеленским, во время которого американский президент якобы пытался надавить на украинского лидера, по его мнению, был «неуместен».