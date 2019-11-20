  • Полковник США рассказал, как ему трижды предлагали стать главой Минобороны Украины

    20 ноября 2019, 01:42

    Анастасия Кукова

    Во время слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа проходивший как свидетель полковник Александер Виндман рассказал, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк предлагал назначить его главой Минобороны Украины.
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    По данным РИА «Новости», Виндман родился на Украине, но еще в детстве переехал вместе с семьей в США. Он свободно говорит на русском, украинском и английском языках, и является одним из главных экспертов по вопросам Киева в Совете нацбезопасности США.

    Виндман сообщил Конгрессу, что Данилюк «примерно во время инаугурации» президента Владимира Зеленского три раза предлагал ему возглавить военное ведомство Украины. Он трижды отказался. После возвращения в США полковник поставил в известность о предложении свое руководство и контрразведку.

    «Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их… Вообще вся эта идея, скорее, комична», — добавил он.

    Ранее Виндман сообщал, что разговор Трампа с Зеленским, во время которого американский президент якобы пытался надавить на украинского лидера, по его мнению, был «неуместен».