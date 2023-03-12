Мир 12 марта 2023, 08:42 Главой Минобороны Китая назначили генерала, попавшего под санкции США за сотрудничество с Россией Unsplash

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Члены всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) согласовали утверждение кандидатуры генерала Ли Шанфу на пост главы Минобороны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ведомство, сотрудники которого участвовали в голосовании и утверждении нового министра, является высшим законодательным органом КНР. Выборы нового председателя Минобороны прошли 12 марта, в рамках пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва в Доме народных собраний.

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По данным СМИ, еще в 2018 Ли Шанфу попал под санкции со стороны минфина США. Поводом стало взаимодействие генерала с представителями России в военной сфере. По этой же причине санкции наложили и на нескольких других сотрудников департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. На момент введения рестрикций Ли Шанфу возглавлял это ведомство.

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Ряд неназванных наблюдателей предположил, что назначение генерала на пост главы Минобороны Китая может усложнить взаимодействие КНР и США в военной сфере.