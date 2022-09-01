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Главными кураторами Зеленского назвали США

Полковник США Макгрегор назвал США главными кукловодами Зеленского

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Правительство США полностью контролирует власти Украины и диктует им все действия, которые они должны совершать. С таким заявлением выступил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Его выступление опубликовали на YouTube-каналеJudging Freedom.

По словам американского офицера, Россия уже давно поняла, что за ситуацией на Украине и реакцией всего Запада стоят США.

«На самом деле, именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за  Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — заявил Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Украине Белому дому невыгодно. Поэтому пойти по пути дипломатии Зеленскому не позволят.

О попытках США затянуть конфликт на Украине заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Московской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что американцы организуют очаги напряженности в разных концах мира.

По его словам, это попытка США сохранить доминирующее положение в условиях меняющегося мира. Путин подчеркнул, что американцы делают все, чтобы подчинить себе независимые государства и паразитировать на них.

Владимир Зеленский

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