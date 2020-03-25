    25 марта 2020, 13:11

    Главный врач украинской больницы закрылся в своем кабинет от зараженных коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Юлия Витязева, журналистка, рассказала со ссылкой на американского корреспондента, что главврач киевской больницы закрылся от пациентов с коронавирусом в своем кабинете вместе с охраной. Об этом написал «Царьград».

    «Нет масок, защитных костюмов и прочего, главврач забаррикадировался с охраной в своем кабинете и советует медперсоналу работать в таких условиях на свое усмотрение. В общем, ситуация критическая», — написал американский журналист.