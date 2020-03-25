Главный врач украинской больницы закрылся в своем кабинет от зараженных коронавирусом
Юлия Витязева, журналистка, рассказала со ссылкой на американского корреспондента, что главврач киевской больницы закрылся от пациентов с коронавирусом в своем кабинете вместе с охраной. Об этом написал «Царьград».
«Нет масок, защитных костюмов и прочего, главврач забаррикадировался с охраной в своем кабинете и советует медперсоналу работать в таких условиях на свое усмотрение. В общем, ситуация критическая», — написал американский журналист.