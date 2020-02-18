Главный врач уханьского госпиталя умер из-за коронавируса

Распространение коронавируса в Ухане уносит жизни не только местных жителей, но и медиков. Главный врач одного из госпиталей подхватил инфекцию и скончался. Коллеги не смогли его спасти.

Вечером 17 февраля газета «Жэньминь Жибао» написала, что главврач госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер от заражения коронавирусом. Позже местные СМИ опровергли эту информацию, сообщив, что медики продолжают бороться за его жизнь и оказывают необходимую помощь.

На следующий день стало известно, что утром врач скончался. Чжимину был 51 год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Госпиталь «Учан» стал первым медучреждением, принявшим инфицированных коронавирусом. В больнице работает 966 человек.

Чжимин стал вторым врачом, который умер от коронавируса. В начале февраля от этого заболевания скончался Ли Вэньлян. Он был одним из первых, кто рассказал о вспышке инфекции в Китае.

Коронавирус появился в конце декабря 2019 года в Ухане, а через месяц начал распространяться за пределами страны. Сейчас зараженных насчитывается уже более 73 тысяч человек, а летальных исходов зафиксировано 1868. Все самое главное о COVID-2019 на 18 февраля можно прочитать в материале «360».