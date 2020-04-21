Главный украинский борец с коррупцией задекларировал 4 сотки в Крыму

Семья директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника владеет землей в Крыму. Это следует из его декларации о доходах за 2019 год.

Документ опубликован на сайте Единого государственного реестра деклараций. Согласно представленным данным, жене чиновника Анне Сытник принадлежит участок площадью 4,16 сотки в Севастополе.

Она получила эту землю в собственность в августе 2013 года, когда Крым входил в состав Украины.

Зарплата руководителя НАБУ за прошлый год составила два миллиона гривен (5,7 миллиона рублей или в среднем 475 тысяч рублей в месяц).

Также Сытник задекларировал 37 тысяч долларов наличными (2,865 миллиона рублей). Чиновнику принадлежит квартира в Киевской области Украины и кроссовер Kia Sportage 2017 года выпуска.

Севастополь и Республика Крым снова вошли в состав России в марте 2014 года. Украинские власти считают присоединение полуострова к РФ оккупацией. Западные страны ввели против России санкции.