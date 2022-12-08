08 декабря 2022, 17:43
Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост
Футбольный тренер сборной Испании Луис Энрике ушел со своего поста. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Королевской испанской футбольной федерации.
Отмечается, что вместе с главным тренером из сборной уйдет и весь тренерский штаб.
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РИА ФАН напомнило, что сборная Испании проиграла в матче с командой Марокко в 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу в Катаре и была вынуждена покинуть международный турнир.
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