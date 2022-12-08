Мир 08 декабря 2022, 17:43 Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост

Читать 360tv в

Футбольный тренер сборной Испании Луис Энрике ушел со своего поста. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Королевской испанской футбольной федерации.

Отмечается, что вместе с главным тренером из сборной уйдет и весь тренерский штаб.

Реклама

РИА ФАН напомнило, что сборная Испании проиграла в матче с командой Марокко в 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу в Катаре и была вынуждена покинуть международный турнир.

Реклама