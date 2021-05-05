facebook_pixel
    05 мая 2021, 07:17

    Главный страх Зеленского назвали на Украине

    Наза Салех Захи

    Украинский президент Владимир Зеленский боится «улицы». Он прислушивается больше к мнению радикалов, чем обычных соотечественников. Такое мнение высказал эксперт из Украины Валентин Землянский.

    Главный страх Зеленского назвали на Украине

    «Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит „стерненок“ (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко. — прим. ред.) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента», — заявил Землянский в эфире телеканала «Наш».

    Эксперт считает, что с таким отношением на «окрики улицы» шанс построить процветающее государство невелик.

    Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ранее обрушился с критикой на украинские власти во главе с Зеленским за «разгул нацизма» в стране, написало РИА «Новости».

    На акции в марте около офиса президента Украины в поддержку Стерненко, которого приговорили к семи годам за похищение человека, люди бросали взрывпакеты, жгли файеры. Они повредили дверь здания и облили офис краской. Полиция посчитала произошедшее хулиганством. Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В офисе украинского президента заявили, что за организацией беспорядков стоит бывший глава государства Петр Порошенко.