Главный страх Зеленского назвали на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский боится «улицы». Он прислушивается больше к мнению радикалов, чем обычных соотечественников. Такое мнение высказал эксперт из Украины Валентин Землянский.

«Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит „стерненок“ (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко. — прим. ред.) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента», — заявил Землянский в эфире телеканала «Наш».

Эксперт считает, что с таким отношением на «окрики улицы» шанс построить процветающее государство невелик.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ранее обрушился с критикой на украинские власти во главе с Зеленским за «разгул нацизма» в стране, написало РИА «Новости».

На акции в марте около офиса президента Украины в поддержку Стерненко, которого приговорили к семи годам за похищение человека, люди бросали взрывпакеты, жгли файеры. Они повредили дверь здания и облили офис краской. Полиция посчитала произошедшее хулиганством. Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В офисе украинского президента заявили, что за организацией беспорядков стоит бывший глава государства Петр Порошенко.