Мир 24 мая 2023, 09:00 Главный соперник Трампа объявит об участии в выборах в разговоре с Маском Губернатор Флориды Десантис объявит об участии в выборах президента США 24 мая

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Губернатор Флориды Рон Десантис объявит о своем участии в выборах президента страны в беседе с предпринимателем Илоном Маском 24 мая на платформе Twitter Spaces. Об этом сообщил телеканал CNN.

Модерировать ход беседы Десантиса и Маска будет предприниматель Дэвид Сакс, который станет спонсором и сторонником губернатора. По данным источника, он внес около 70 тысяч долларов в политический комитет Десантиса в 2021 году.

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«Десантис подаст официальные документы о выдвижении на пост президента США уже на этой неделе», — отметил телеканал.

Ранее сообщалось, что около 46% представителей Республиканской партии поддерживают кандидатуру Дональда Трампа. Выдвижение Десантиса на первичном голосовании положительно оценил 31% однопартийцев, его считают главным конкурентом Трампа внутри партии.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден уже объявил о намерении принять в них участие.