Главный редактор «Комсомольской правды» рассказал о запрете издания в Белоруссии

Главный редактор «Комсомольской правда» Владимир Сунгоркин прокомментировал запрет издания в Белоруссии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В проекте журналиста Антона Красовского «Антонимы» Владимир Сунгоркин рассказал о реакции в Москве на закрытие российского издания «Комсомольская правда» в Белоруссии. Уже больше «Комсомолку» в республике не печатают. Теперь заблокировали и сайт.



«Я, на самом деле, когда меня об этом спрашивают, не знаю, что ответить. Потому что самый правильный и точный ответ: произошло что-то, что до сих пор не укладывается в моей голове. Я всегда лет так 30 последних точно себя позиционировал совершенно искренне, как большого друга белорусского народа и идеи Союзного государства, очень с симпатией относящегося в целом к линии, которую вел Лукашенко», — отметил Сунгоркин.

Издание закрыли внезапно, после событий лета 2020 года в Белоруссии. Газета тогда подавала все происходящее как мощные исторические события. По словам Сунгоркина, в редакции никто ничего не успел предпринять.

«Это твердые указания не печатать. Хорошо, не печатайте, мы будем из России возить. После этого пришло указание там, в Минске, „Комсомолку“ не продавать. Кто будет продавать, будут наказаны. Нас запретили полностью!» — поделился главный редактор.