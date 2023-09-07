Мир 07 сентября 2023, 16:46 Главный просчет Запада по конфликту на Украине назвали в США Экс-морпех Берлетик: Запад недооценил решимость российских солдат на Украине Министерство обороны Украины

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Запад просчитался в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку не ожидал решимости российских военнослужащих защищать свои территории. Об этом заявил экс-морпех Вооруженных сил США Брайан Берлетик на YouTube-канале главы Партии рабочих Великобритании Джорджа Галлоуэя.

«У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, — они недооценили решимость русских», — отметил бывший морской пехотинец.

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Для россиян, в отличие от западных спонсоров Украины, этот конфликт представляет собой вопрос выживания, пояснил Берлетик. По его словам, военнослужащие ВС РФ будут готовы пойти на все, чтобы одержать победу.

Бывший морпех добавил, что Запад удивила сильная российская оборона, сообщил RT. Она оказалась настолько грозной, что российские солдаты побеждают обученных и вооруженных НАТО военнослужащих ВСУ, которые должны были их «легко одолеть», подытожил Берлетик.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия обязательно победит в конфликте. По словам экс-военнослужащего, у россиян большое сердце, и после победы они смогут простить США.