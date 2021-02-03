«Федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу „Северный поток — 2“ требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ», — ответили Барчу в Минэкономики Германии.

Депутат подчеркнул, что это хорошая новость, так как цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире.

Соединенные Штаты ввели ряд санкций против газопровода. Одно из последних ограничений от 19 января коснулось трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус». Президент США Джо Байден запланировал изучить все санкции, которые коснулись «Северного потока — 2», и обсудить их с руководством европейских стран, хотя сам он считает проект «плохой сделкой» для Европы.