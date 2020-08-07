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    07 августа 2020, 16:54

    Главный мышелов британского МИД ушел на пенсию

    Анатолий Минкин

    Находящийся на должности главного мышелова Министерства иностранных дел Великобритании кот Палмерстон ушел на пенсию. Соответствующее заявление появилось на его официальной странице в Twitter.

    В своем послании в адрес пресс-секретаря министерства Саймона Макдональда Палмерстон написал, что за время своей работы в ведомстве он сделал очень многое: скрепил несколько меморандумов и наладил собственную разведывательную сеть для сбора данных.

    С начала пандемии он, как и многие другие сотрудники министерства, перешел на работу из дома, при этом он оставался таким же прилежным, как и всегда. Свое свободное время кот намерен посвятить тому, чтобы больше лазить по деревьям, а не «подслушивать разговоры иностранных чиновников».

    Он даже показал свое любимое дерево, по которому планирует лазить.

    Главный мышелов британского МИД ушел на пенсию | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Черно-белого кота назвали в честь британского премьер-министра XIX века Генри Джона Темпла Палмерстона. Уже взрослого его привезли в Министерство иностранных дел из приюта Battersea. Оттуда же приехал кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра.

    Знакомство двух котов на Даунинг-стрит закончилось потасовкой. Тогда избитый Ларри потерял свой ошейник.

    «Драма на Даунинг-стрит этим утром — кот Ларри сталкивается с Палмерстоном из Министерства иностранных дел. В кошачьей драке пострадали мех и ошейник».

    Ларри отреагировал на отставку своего соперника.

    Главный мышелов британского МИД ушел на пенсию | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Наслаждайся пенсией, старый друг».

    Сотрудники ведомства рассказали журналистам о заслугах Палмерстона. В беседе с газетой The Mirror глава департамента по правам человека Джон Бенджамин рассказал, что кот оставил около его стола подарок — дохлую мышь.

    «Я был, конечно, не очень благодарен», — рассказал он, но при этом пожелал Палмерстону счастливой жизни на пенсии.

    Пресс-секретарь министерства Саймон Макдональд заявил, что коту очень понравилось жить в деревне в самоизоляции.

    «Все министерство будет скучать по нему», — подытожил представитель МИД.

    Новости SMI.FM