Немецкий журналист назвал «главный козырь» Путина после парада Победы

Российская армия стала самым важным внешнеполитическим аргументом и «козырем» президента России Владимира Путина. Об этом в своем репортаже с парада Победы на Красной площади заявил журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер. Ролик опубликован на сайте издания.

Журналист отметил, что организованные в честь Дня Победы мероприятия впечатлили его грандиозным размахом.

«Это демонстрация военной мощи России и самый эффективный внешнеполитический аргумент Владимира Путина», — заявил журналист.

РИА «Новости» уточнило, что практически все иностранные издания, которые прислали своих корреспондентов для освещения парада Победы в Москву, большую часть репортажей посвятили отношениям России и стран Запада.

Парад Победы на Красной площади прошел по традиции 9 мая. Основными новинками военной техники стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» с новейшими техническими модулями. Всего в механизированной колонне прошли более 190 единиц военной и специальной техники. Завершился парад пролетом 23 вертолетов и 53 самолетов Военно-космических сил России.