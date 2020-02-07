Главный киллер банды Эскобара умер от рака

Последние дни своей жизни «Попай» провел в Национальном институте рака, расположенном в Боготе. Его увезли туда из тюрьмы 31 декабря, когда метастазы уже проникли в легкие и печень.

В молодости он был ключевой фигурой картеля Эскобара в городе Медельин. С 1992 года Веласкес находился в тюрьме за серию преступлений. Его обвиняли в наркоторговле, убийствах и терроризме. После 24-летнего срока он вышел на свободу в 2014 году, чтобы через четыре года снова сесть за вымогательство.

Он приехал в город своей молодости и начал угрожать двум семьям. Он требовал от них, чтобы они заплатили ему по 50 тысяч долларов за то, чтобы он ничего им не сделал. Его арестовали во второй раз в мае 2018 года и отправили в специальную тюрьму с усиленными мерами безопасности.

28 мая 2019 года Генеральная прокуратура Колумбии смогла доказать вину «Попая» в убийстве директора газеты El Espectador в 1986 году. Сам он говорил про себя, что убил лично 300 человек и еще три тысячи погибли в организованных им терактах.