Главный инфекционист США подверг сомнению количество смертей от коронавируса в стране

На данный момент количество летальных исходов в Соединенных Штатах составляет более 82 356 человек. По мнению Фаучи, реальная цифра может быть гораздо выше.

«Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как CoViD-19, потому что они не были госпитализированы», — пояснил главный инфекционист.

Он также считает, что в некоторых штатах преждевременно сняли ограничительные меры. По его словам, это может привести к новым случаям заражения. Фаучи подчеркнул, что необходимо придерживаться поэтапного снятия ограничений.