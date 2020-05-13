Главный инфекционист США подверг сомнению количество смертей от коронавируса в стране
Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, считает, что в стране от коронавируса умерло больше людей, чем представлено в статистике. Об этом сообщил сайт Life.ru.
На данный момент количество летальных исходов в Соединенных Штатах составляет более 82 356 человек. По мнению Фаучи, реальная цифра может быть гораздо выше.
«Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как CoViD-19, потому что они не были госпитализированы», — пояснил главный инфекционист.
Он также считает, что в некоторых штатах преждевременно сняли ограничительные меры. По его словам, это может привести к новым случаям заражения. Фаучи подчеркнул, что необходимо придерживаться поэтапного снятия ограничений.