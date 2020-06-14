Главный инфекционист США назвал сроки возвращения к нормальной жизни

Врач объяснил это особенностями коронавируса. «Он может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того», — сказал Фаучи.

Он также отметил, что распространение COVID-19 замедлилось в основных эпицентрах инфекции: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Новом Орлеане.

Ранее российский академик рассказал, что врачи допускают мутирование 2019-nCoV в более агрессивные формы, поэтому не стоит особо рассчитывать на вакцину. Лучше сделать упор на усиление защитных функций организма, так как устойчивый иммунитет к вирусу обретают только 15% зараженных. При чем заново зараженные могут болеть в более тяжелой форме.