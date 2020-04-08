Главный европейский ученый ушел в отставку из-за пандемии коронавируса

В заявлении об отставке ученый написал: «Я потерял веру в саму систему». Он считает, что его план не удался из-за бюрократии.

«В общем, Феррари не смог пробить ученой логикой и разумом бетонную стену политики евроинститутов. Опустил руки и хлопнул дверью», — написала журналистка Анастасия Попова в своем Telegram.