Главный европейский ученый ушел в отставку из-за пандемии коронавируса
Главный европейский ученый Мауро Феррари ушел в отставку из-за того, что не смог убедить политиков реализовать его план по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой BBC News.
В заявлении об отставке ученый написал: «Я потерял веру в саму систему». Он считает, что его план не удался из-за бюрократии.
«В общем, Феррари не смог пробить ученой логикой и разумом бетонную стену политики евроинститутов. Опустил руки и хлопнул дверью», — написала журналистка Анастасия Попова в своем Telegram.