Главный эпидемиолог Швеции не видит смысла считать больных коронавирусом в стране
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что нет смысла считать количество инфицированных коронавирусом в стране. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Sveriges Radio.
Тингелл рассказал, что точное количество случаев заболевания посчитать невозможно и это не имеет смысла, потому что количество зафиксированных больных всегда ниже, чем реальное.
По его мнению, внимание лучше уделить наиболее уязвимым слоям населения, особенно пожилым и тяжелобольным людям.
Сейчас в стране объявлен карантин для людей с симптомами респираторных заболеваний. Зафиксировано 557 случаев заражения коронавирусом, один — с летальным исходом.