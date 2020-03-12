Главный эпидемиолог Швеции не видит смысла считать больных коронавирусом в стране

Тингелл рассказал, что точное количество случаев заболевания посчитать невозможно и это не имеет смысла, потому что количество зафиксированных больных всегда ниже, чем реальное.

По его мнению, внимание лучше уделить наиболее уязвимым слоям населения, особенно пожилым и тяжелобольным людям.

Сейчас в стране объявлен карантин для людей с симптомами респираторных заболеваний. Зафиксировано 557 случаев заражения коронавирусом, один — с летальным исходом.