Главный эпидемиолог Минздрава РФ опроверг угрозу эпидемии коронавируса

В СМИ появились данные о двух пациентах, госпитализированных с подозрением на 2019-nCoV в Санкт-Петербурге.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — заявил Брико.

По словам эпидемиолога, в аэропортах усилили меры контроля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.