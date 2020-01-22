    22 января 2020, 22:43

    Главный эпидемиолог Минздрава РФ опроверг угрозу эпидемии коронавируса

    Ирина Нагайникова

    Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что не видит угрозы распространения китайского коронавируса в России. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В СМИ появились данные о двух пациентах, госпитализированных с подозрением на 2019-nCoV в Санкт-Петербурге.

    «Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — заявил Брико.

    По словам эпидемиолога, в аэропортах усилили меры контроля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.