Главный банк Украины запретил операции с рублями

Национальный банк Украины ввел запрет на валютные операции в российских и белорусских рублях. Об этом сказано в заявлении НБУ.

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», — сказано в сообщении.

Также НБУ запретил украинским банкам осуществлять любые расчеты с юридическими или физическими лицами, находящимися на территории Белоруссии или России.

В то же время банк Украины предоставил право банкам, у которых в кассах к 24 февраля были остатки валютных ценностей, продать их.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что к нему обратилось руководство Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи в Донбассе. В связи с этим Путин в обращении к россиянам сообщил о начале специальной военной операции в этом регионе.

Украина ввела в стране военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Европа и США ввели против РФ ряд санкций.