Замглавы МИД России Сергей Вершинин на заседании СБ ООН сообщил об уничтожении основных сил террористических организаций «Исламское государство» (ИГ*) и «Джабхат ан-Нусра»*.

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Тем не менее, как сообщило РИА «Новости», борьба с боевиками-радикалами должна продолжаться.

«Сегодня главные силы ИГ*, „Джабхат ан-Нусры“*, как бы она не называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены», — сказал Вершинин.

Он подчеркнул необходимость сосредоточения усилий по уничтожению террористов в сирийской провинции Идлиб.

«Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», — заявил Вершинин на заседании СБ ООН.

О том, что в провинции сосредоточена самая большая по численности группировка иностранных исламистов, накануне сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем. По его данным, именно они ответственны за ракетные обстрелы гражданских районов, используя местных жителей как живой щит.

Причем, радикалы не позволяют гражданским покинуть район через созданный сирийским правительством гуманитарный коридор.

*, ** — запрещенные в России террористические группировки