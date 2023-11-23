Важное 23 ноября 2023, 12:42 Главную задачу ОДКБ назвали в Белоруссии МИД Белоруссии назвал сохранение солидарности стран главной задачей ОДКБ РИА «Новости»

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Главной задачей Организации Договора коллективной безопасности является сохранение солидарности всех стран-участниц. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

«Странам — членам ОДКБ для вынесения на рассмотрение Совета коллективной безопасности удалось согласовать почти все документы. Главная задача организации заключается в солидарности всех стран-участниц», — заявил глава министерства иностранных дел республики Сергей Алейник.

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В четверг, 23 ноября, в Минске пройдет сессия ОДКБ. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в очном формате.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке сессии стоят вопросы о совершенствовании системы коллективной безопасности в ОДКБ, взаимодействии членов объединения, а также текущие мировые и региональные проблемы.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил об отсутствии у ОДКБ амбиций играть ведущую роль в Евразии.