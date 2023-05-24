Мир 24 мая 2023, 00:46 Главную военную ошибку Зеленского назвали в Турции Cumhuriyet: большие потери ВСУ в Артемовске обернутся проблемами для Зеленского Flickr

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Украинские войска в ходе боевых действий в Артемовске в Донецкой Народной Республике понесли серьезные потери. Президент Владимир Зеленский не стал отводить силы из города, что привело к роковой ошибке. Такое мнение турецкий журналист Берктай Дениз выразил в статье для издания Cumhuriyet.

«Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может стоить ему немалой головной болью», — написал он.

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В боях за Артемовск потери украинской армии, предположительно, составили порядка 40 тысяч человек, заявил полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. По его словам, настоящее цифры может знать только украинская сторона.

По мнению французского журналиста Мериадека Раффрея, общее погибших украинских военных представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского. Также у властей Киева крайнее недовольство вызвали обращения французских инструкторов, которые обучали бойцов ВСУ, по поводу потерь.