Мир 07 сентября 2023, 16:39 Главную угрозу западным танкам на Украине назвали в США Military Watch: российские «Корнеты» могут сжечь все западные танки Скриншот с видео

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Российские установки «Корнет» могут сжечь любой западный танк. Ликвидация британского Challenger 2 на Украине доказала это, отметили журналисты издания Military Watch.

В материале назвали российскую противотанковую управляемую ракету мощнейшей установкой и главной угрозой для западной техники. Авторы обратили внимание на разлетевшийся в Сети ролик, на котором запечатлено уничтожение танка Challenger 2 российским «Корнетом».

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«Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — отметили журналисты.

По данным автора материала, за все время использования «Корнета» в бою оно доказало свою мощь и способность сжигать все основные западные танки. Речь идет об американском Abrams, израильском Merkava 4 и британском Challenger 2.

Обозреватель Эдвард Люттвак в августе подтвердил, что российские «Корнеты» легко уничтожают поставленные ВСУ немецкие Leopard в зоне проведения спецоперации.