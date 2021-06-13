Главную ошибку вермахта при нападении на СССР назвали в Германии

Вермахт при нападении на СССР допустил главную ошибку, поверив в успех и возможность блицкрига. В итоге это привело к поражению в войне, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус.

По словам автора статьи, руководство рейха неверно восприняло победы вермахта в Европе. После молниеносных захватов Польши, Югославии, Франции и Норвегии фашисты поверили, что смогут провернуть блицкриг и в СССР.

Благодаря пропагандистским фильмам такие мысли набрали популярность в Германии. В качестве примера Альтхаус привел картину «Победа на Западе». Фильм вышел в кинотеатрах страны зимой 1941 года.

«Едва ли кто-нибудь из посмотревших „Победу на Западе“ смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников. Именно убежденность в этом стала одной из причин катастрофы похода на восток», — заявил журналист.

Он добавил, что на самом деле Германия была не готова воевать с СССР. К 1940 году экономику страны еще не поставили на военные рельсы. Альтхаус подчеркнул, что с самого начала немецкие танки Pz III уступали советским Т-34. Немцы планировали провести молниеносную войну, которая в итоге растянулась на годы.

«Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме „Победа на Западе“. Но можно назвать это и самообманом», — заключил журналист.