Мир 01 марта 2023, 07:13 Главную ошибку Байдена в отношении России раскрыли в Чехии Чешский экс-дипломат Новотны: политика Байдена привела к созданию блока Китай — Россия

Читать 360tv в

Агрессивная внешняя политика администрации президента США Джо Байдена привела к тому, что появился мощный блок с участием Китая и России. Об этом в эфире радиостанции Radio Universum заявил бывший сотрудник МИД Чехии Яромир Новотны.

По его словам, западные антироссийские санкции заставили Россию перенаправить торговый поток в сторону Востока.

Реклама

«Так вышло, что Россию буквально направили в объятия Китая. Если бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру удалось развалить блок Советского союза, то Байден приложил свои руки к созданию блока Китая и России», — отметил Новотны.

Реклама

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз напомнил китайским компаниям о «серьезных последствиях», если они поддержат действия России в специальной операции на Украине.