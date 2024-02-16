Мир 16 февраля 2024, 18:55 Главную надежду Украины разрушили в США The Hill: на Западе должны признать невозможность победы Украины РИА «Новости»

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Западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом в материале для издания The Hill написал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.

«Изначально следовавшие тезису о победе Украины наблюдатели продолжают думать, что эта иллюзия станет реальностью. Но это не так», — отметил он.

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По словам Лэтэма, российская армия превосходит ВСУ по всем аспектам, потому что сумела подстроиться под ситуацию на фронте. Именно по этой причине западные страны должны начать склонять киевский режим к мирному треку.

«Преимущество России растет, а Украине не лидирует даже на тактическом уровне. Чем раньше влиятельные лица и чиновники по обе стороны Атлантического океана осознают это, тем быстрее мы положим конец этому конфликту», — добавил профессор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности проведения мирных переговоров по Украине, если они станут означать капитуляцию киевского режима.