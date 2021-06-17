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    17 июня 2021, 19:08

    Главнокомандующий ВС Швеции призвал подготовить России отпор

    Алена Макаренко

    Россия может напасть на Швецию в ближайшем будущем. Такое предположение выдвинул главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден, сообщило издание Aftonbladet.

    Главнокомандующий ВС Швеции призвал подготовить России отпор

    «Мы не можем исключать вооруженного нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе», — заявил Бюден.

    В качестве примера такого «подрыва» он привел «аннексию Крыма» и вооруженный конфликт в Донбассе. По мнению военачальника, РФ готова воспользоваться своей военной мощью ради достижения политических целей.

    По данным службы военной разведки и безопасности, Швеции стоит ожидать атаки не военного, а «гибридного» свойства. Поэтому военные и гражданские организации должны уже сейчас совместно отрабатывать ответы на удар по всем жизненно важным структурам — коммуникациям, транспорту, энергоснабжению, системе здравоохранения, заявил Бюден. Главком ВС также поручил приготовиться к борьбе в сфере кибербезопасности для противодействия потенциальной атаке противника, причем нужно идти в наступление в этом деле.

    Главнокомандующий прокомментировал вопрос, должна ли Швеция отключить энергоснабжение в России, отметило «Утро.ру».

    «Я не собираюсь вдаваться в подробности, но речь идет о наличии компетенции и способности с помощью технических систем влиять на кого-то еще с помощью киберфункций. Вместо того, чтобы просто защищать себя, мы должны сделать что-то, чтобы запретить кому-либо выполнять свои действия», — заявил он.

    Военный бюджет Швеции увеличится к 2025 году до 89 миллиардов шведских крон, то есть возрастет на 29 миллиардов шведских крон начиная с 2020 года. А армия вырастет с сегодняшних 55 тысяч до 90 тысяч человек в 2030 году, говорится в статье.