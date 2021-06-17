Главнокомандующий ВС Швеции призвал подготовить России отпор

Россия может напасть на Швецию в ближайшем будущем. Такое предположение выдвинул главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден, сообщило издание Aftonbladet.

«Мы не можем исключать вооруженного нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе», — заявил Бюден.

В качестве примера такого «подрыва» он привел «аннексию Крыма» и вооруженный конфликт в Донбассе. По мнению военачальника, РФ готова воспользоваться своей военной мощью ради достижения политических целей.

По данным службы военной разведки и безопасности, Швеции стоит ожидать атаки не военного, а «гибридного» свойства. Поэтому военные и гражданские организации должны уже сейчас совместно отрабатывать ответы на удар по всем жизненно важным структурам — коммуникациям, транспорту, энергоснабжению, системе здравоохранения, заявил Бюден. Главком ВС также поручил приготовиться к борьбе в сфере кибербезопасности для противодействия потенциальной атаке противника, причем нужно идти в наступление в этом деле.

Главнокомандующий прокомментировал вопрос, должна ли Швеция отключить энергоснабжение в России, отметило «Утро.ру».

«Я не собираюсь вдаваться в подробности, но речь идет о наличии компетенции и способности с помощью технических систем влиять на кого-то еще с помощью киберфункций. Вместо того, чтобы просто защищать себя, мы должны сделать что-то, чтобы запретить кому-либо выполнять свои действия», — заявил он.

Военный бюджет Швеции увеличится к 2025 году до 89 миллиардов шведских крон, то есть возрастет на 29 миллиардов шведских крон начиная с 2020 года. А армия вырастет с сегодняшних 55 тысяч до 90 тысяч человек в 2030 году, говорится в статье.