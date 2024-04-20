20 апреля 2024, 19:34
Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай
Главнокомандующий ВМФ России Моисеев прибыл в Китай на симпозиум
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», — передали в оборонном ведомстве.
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Главнокомандующий ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет несколько встреч с представителями Военно-морских сил КНР и других стран. В Китае Моисеев пробудет до 25 апреля. Как отметили в Минобороны, поездка российской делегации в республику — еще один шаг для укрепления и развития стран.
Взаимодействие России и Китая идет по разным направлениям. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков встретился с коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.
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