Мир 03 июля 2023, 10:25 Главнокомандующий ВМФ России и глава Минобороны Китая обсудили сотрудничество двух стран Глава Минобороны КНР Ли Шанфу: Китай надеется на частые обмены с ВМФ России РИА «Новости»

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Народно-освободительная армия Китая хочет добиться частых обменов с ВМФ России. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Ли Шанфу во время встречи с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым в Пекине, сообщил ТАСС.

Ли Шанфу выразил надежду, что военные Китая и России благодаря усилиям двух стран укрепят отношения. В итоге сотрудничество должно выйти на новый уровень. Он добавил, что между военно-морскими силами РФ и КНР проходят обмены, они часто взаимодействуют.

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«Надеемся, что обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях», — сказал глава Минобороны КНР. Его слова появились в соцсети WeChat.

Китайско-российские отношения в последнее время серьезно укрепляются. Китай также может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, уверен бывший британский премьер-министр Тони Блэр.