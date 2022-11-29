Мир 29 ноября 2022, 22:52 Главнокомандующий НАТО получил больше полномочийпосле начала спецоперации на Украине — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг: Главнокомандующий блока получил больше полномочий с началом СВО РИА «Новости»

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После начала спецоперации России на Украине руководство блока НАТО активировало оборонный план, частью которого стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе по вопросам переброски сил. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Члены НАТО направили в Черноморский регион свой контингент еще до начала СВО. Теперь главком может по своему усмотрению перебросить туда дополнительные силы. До этого Столтенберг говорил, что успешное для России завершение спецоперации на Украине подвергнет опасности весь мир. Он настаивал на продолжении финансирования блока странами-участницами.

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Ранее НАТО поставил Украине теплогенераторы, поскольку в результате ударов в стране пострадала энергетическая инфраструктура. По словам генсека альянса, холодная погода на Украине и отсутствие тепла в населенных пунктах играет на руку России. Столтенберг призвал глав МИД стран-участниц помочь Киеву с решением проблемы энергоснабжения.

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