Главнокомандующий Литвы раскритиковал сокращение оборонного бюджета на 10 миллионов евро
Политолог объяснил, чем Литве выгодно присутствие американских военныхПодробнее
По информации «Парламентской газеты», Литва потратила на расходы по обороне больше, чем предусмотрено «стандартом» НАТО. Ее расходы составят 2,02% ВВП. На 2020 год республика планирует выделить миллиард 17 миллионов евро.
«Мы планировали расходы бюджета на следующий год с учетом того, что эти 10 миллионов евро будут. Но это решение политиков, конечно, это в какой-то степени скажется на кое-какой нашей деятельности, возможно, это скажется и на боевой подготовке, придётся в чем-то пересмотреть эти планы», — заявил Рупшис радиостанции LRT.
Ранее политолог из Литвы Анатолий Иванов рассказал, почему власти его страны хотят сохранить присутствие американских военных на своей территории.