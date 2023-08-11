11 августа 2023, 11:24
Главной задачей российской автоматической станции «Луна-25» назвали поиск воды
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с телеканалом «Звезда»назвал главной миссией российской станции «Луна-25» поиск воды.
По его словам, буровая установка станции углубится на 40 сантиметров в поверхность спутника и проанализирует его состав.
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«У американцев более сложная задача, они хотят человека отправить на Луну в 2025 году. У остальных все очень похоже», — добавил Эйсмонт.
На Южном полюсе российские ученые провели изыскания с целью проверить предпочтительные районы для посадки. Кроме того, специалисты хотят ответить на вопрос, действительно ли Луна была когда-то частью Земли, заключил ученый.
Луна
Космос
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