Мир 11 августа 2023, 11:24 Главной задачей российской автоматической станции «Луна-25» назвали поиск воды

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с телеканалом «Звезда»назвал главной миссией российской станции «Луна-25» поиск воды.

По его словам, буровая установка станции углубится на 40 сантиметров в поверхность спутника и проанализирует его состав.

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«У американцев более сложная задача, они хотят человека отправить на Луну в 2025 году. У остальных все очень похоже», — добавил Эйсмонт.

На Южном полюсе российские ученые провели изыскания с целью проверить предпочтительные районы для посадки. Кроме того, специалисты хотят ответить на вопрос, действительно ли Луна была когда-то частью Земли, заключил ученый.