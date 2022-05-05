Главной «фабрикой» фейков о ситуации на Украине назвали западные СМИ

Западные средства массовой информацией стали основными производителями лживых публикаций о спецоперации России. Их деятельность негативно влияет на население всего мира.

Представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил об этом на заседании комитета по информации всемирной организации. Его слова привел ТАСС.

«Основной «фабрикой» дезинформации и фейков является как раз медиапространство западного мира, оно же является основным потребителем этих фейков», — подчеркнул российский дипломат в ответ на комментарий американской делегации.

Стржижовский отметил, что упомянутая медиасфера ежедневно производит сотни публикаций, в том числе и по спецоперации РФ на Украине.

«В конечном итоге, это оказывает негативное воздействие не только на жителей Украины и России, но и на людей во всем мире», — сказал он.

Полемику с Великобританией о стандартах журналистики дипломат назвал пустой тратой времени и попыткой «описать лишенному зрения человеку красоты простирающихся перед ним видов». Ведущие британские СМИ, добавил Стржижовский, давно перестали быть образцом «в плане предоставления проверенной и надежной информации».

Он упомянул решение об отключении Sputnik и телеканала RT, а также ситуацию с собственным корреспондентом ТАСС в Великобритании. Ему не продлили визу, а семью не выпускали из страны.

«В итоге их депортировали под конвоем, вернув паспорта только в аэропорту. Это ваши стандарты?» — задал вопрос дипломат.

Беспочвенные обвинения в адрес руководства России он и вовсе назвал визитной карточкой британской делегации, призвав ее цитировать комментарии российской стороны безо всяких искажений.