Мир 02 января 2024, 08:30 Главного южнокорейского оппозиционера ранили ножом в Пусане Yonhap: на лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена напали с ножом в Пусане РИА «Новости»

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Мужчина напал с ножом на главу южнокорейском оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мена во время его выступления в Пусане. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, политик посетил строительную площадку нового аэропорта в городе. Во время его общения с прессой из толпы выскочил мужчина с ножом и нанес Чжэ Мену удар в область шеи.

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Оппозиционеру оказали срочную медицинскую помощь на месте ЧП, а спустя 20 минут его отвезли в больницу на скорой помощи. Состояние Чжэ Мена на данный момент неизвестно. Нападавшего задержали на месте, с ним работает полиция.

Агентство Realmeter отметило, что уровень поддержки Объединенной демократической партии по состоянию на 1 января составлял примерно 43,6%, тогда как правящую фракцию «Гражданская сила» поддерживали лишь 38,1% населения, отметил RT.