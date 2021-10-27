Главного инфекциониста США обвинили в финансировании живодерства

Главного инфекциониста США Энтони Фаучи заподозрили в финансировании жестоких опытов над животными. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Fox News.

По словам члена Палаты представителей от штата Южная Каролина Нэнси Мейс рассказала, что Национальные институты здоровья, деятельность которых курирует Фаучи, проводят жестокие эксперименты на щенках.

«Несколько недель назад я узнала, что грант стоимостью около 1,7 миллиона долларов был потрачен на то, чтобы удалить у 44 щенков бигля голосовые связки. Это нужно, чтобы ученые не слышали, как они скулят и лают. Затем их накачали наркотиками, убили и препарировали. Почти два миллиона долларов, чтобы убить 44 щенка бигля», — рассказала Мейс.

Кроме того, в рамках этих опытов щенков сажали в ящики, где их заживо съедали мухи и паразиты. Мейс потребовала прекратить опыты, ее поддержали уже 23 члена Конгресса от разных партий, а губернатор Флориды Рон Десантис потребовал уволить Фаучи с занимаемой должности.