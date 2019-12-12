«Главное он уже сказал». Украинский политолог оценил еще не вышедшее в эфир интервью Зеленского
Зеленский дал первое интервью российскому телеканалуПодробнее
«Он уже сказал — главное, что мы начали общаться. Это позитивно. Сам факт встречи в формате „нормандской четверки“, она состоялась, не была сорвана, позитивен. Не нашли возможности договориться по всем вопросам, но ведь пытались! Подождем выхода интервью. Я же не знаю, что он скажет», — отметил политолог.
Михаил Погребинский признал, что реакция на интервью Зеленского на Украине будет противоречивой.
«По-разному отреагируют. Те люди, которые собирались под его офисом и кричали „геть!“, конечно, будут недовольны. Тем, что руку Путин пожал, что вообще русских журналистов пустил. Те, кому надоело это противостояние, эта война, позитивно отнесутся», — спрогнозировал Погребинский.
Полная версия первого полноценного интервью Зеленского телеканалу «Россия-1» будет показана 15 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» в 22:00.