«Главное он уже сказал». Украинский политолог оценил еще не вышедшее в эфир интервью Зеленского

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что «диалог между Россией и Украиной начался», но не стал давать развернутый комментарий до того, как увидит интервью президента Украины Владимира Зеленского. Однако сообщил «360», что главное глава соседнего государства уже сказал.

Зеленский дал первое интервью российскому телеканалу Подробнее

«Он уже сказал — главное, что мы начали общаться. Это позитивно. Сам факт встречи в формате „нормандской четверки“, она состоялась, не была сорвана, позитивен. Не нашли возможности договориться по всем вопросам, но ведь пытались! Подождем выхода интервью. Я же не знаю, что он скажет», — отметил политолог.

Михаил Погребинский признал, что реакция на интервью Зеленского на Украине будет противоречивой.

«По-разному отреагируют. Те люди, которые собирались под его офисом и кричали „геть!“, конечно, будут недовольны. Тем, что руку Путин пожал, что вообще русских журналистов пустил. Те, кому надоело это противостояние, эта война, позитивно отнесутся», — спрогнозировал Погребинский.

Полная версия первого полноценного интервью Зеленского телеканалу «Россия-1» будет показана 15 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» в 22:00.