Коронавирус в России и мире. Главное на 9 июля
В России
За минувшие сутки в стране выявили 6562 случая коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 преодолело отметку в 700 тысяч. Выздоровевших больше половины — 472 511. С начала эпидемии зафиксировано 10 667 летальных исходов болезни.
Московская область продолжает снимать ограничения по коронавирусу. Какие меры отменят в регионе и с какого числа — в материале «360».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от инфекции будет добровольной.
Минздрав России одобрил выпуск уже третьего по счету российского лекарства от COVID-19. Препарат называется «Коронавир». Принимать его смогут только пациенты в стационаре. Ранее ведомство дало разрешение на выпуск «Авифавира», который уже экспортируют в Белоруссию, и «Арепливира» от компании «Промомед». Все лекарства созданы на основе вещества фавипиравира.
Минпромторг уже получил заявки на российское лекарство от коронавируса из Европы, Латинской Америки и Азии.
Россия готова к открытию границ по обоюдному желанию с другими странами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Но важно ориентироваться на эпидемическую обстановку.
В мире
Американская компания Gilead Sciences объявила о начале испытаний препарата «Ремдесивир». Его будут вводить с применением ингаляции. На сегодня в Штатах более трех миллионов зараженных коронавирусом граждан.
На Украине количество зараженных людей превысило 50 тысяч. Минздрав страны сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
В Казахстане 13 июля объявили днем общенационального траура по жертвам коронавируса. Число пациентов с COVID-19 в стране достигло 51,06 тысячи.
Власти Сербии заявили, что в стране вновь будет введен карантин по причине второй волны распространения коронавируса. В последние несколько дней здесь зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19. Это решение вызвало недовольство некоторых местных жителей, и в Белграде прошли акции протеста.
Видео: РИА «Новости»
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Во всем мире, по последним данным университета Хопкинса, насчитывается более 11,9 миллиона зараженных коронавирусом. От новой инфекции скончались уже свыше полумиллиона граждан.