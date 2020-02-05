Коронавирус в России и мире. Главное на 5 февраля

ВОЗ объявила, что количество зараженных смертельным коронавирусом превысило 24 тысячи. Число жертв продолжает расти. Только в китайской провинции Хубэй зафиксировано 490 летальных исходов от инфекции.

В России

Накануне вечером россияне вылетели из китайского Уханя. В российском посольстве в КНР уточнили, что страну покинули 132 гражданина РФ. Для этого из России вылетело два самолета. Эвакуация россиян попала на видео.

При этом главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что людей с критическими признаками пневмонии в самолет не посадили. Вывести их из Уханя невозможно. На борту находятся люди, которые внешне выглядят здоровыми, но могут быть носителями вируса. Поэтому всех эвакуированных россиян по прилету на родину ждет карантин под Тюменью. Россиянин Денис Гунгер рассказал «360» подробности эвакуации.

Видео: Twitter/@ Itsmuhboi

Прямо на взлетном поле аэропорта они проходят пограничный и таможенный контроль, а потом их на автобусах доставляют в центр. Он находится в 30 километрах от города. Там все эвакуированные россияне будут размещены в комнатах, откуда их не выпустят две недели.

Видео: Telegram-канал «КБ»

Коронавирус уже давно распространился и за пределами Китая. В связи с этим Минздрав России начал подготовку к масштабному распространению инфекции на территории страны. Но пока у специалистов нет прогнозов по развитию вируса в России.

На создание вакцины от нового коронавируса потребуется несколько месяцев. Но сложность заключается в том, что для ее успешного тестирования России нужен живой штамм 2019-nCoV, а Пекин пока не передал его Москве.

Президент России Владимир Путин пока не станет переносить поездку в Китай из-за инфекции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако конкретную дату визита он не назвал.

В мире

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 490, число зараженных там достигло 24,3 тысячи, выздоровели 892 человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. За прошедшие сутки власти выявили 3156 новых случаев заражения. В эпицентре распространения заболевания — городе Ухань — зафиксировано 1967 новых случаев инфицирования.

Медики работают в авральном режиме. Как тяжело им приходится, показал китайский репортер, который после двух часов работы в госпитале Хуошэньшань выжимал свой защитный костюм на камеру.

Это видео он опубликовал в Twitter, чтобы соотечественники понимали, что врачи и медсестры переживают каждый день.

Китай окончательно захлестнула паника. Ухань погрузился в густой туман, пишет Daily Star. Это произошло после того, как Национальная комиссия здравоохранения страны приказала кремировать всех жертв коронавируса, чтобы предотвратить любые возможные случаи распространения инфекции.

Жители города боятся, что смог — это результат сжигания тел в крематориях, и количество жертв гораздо больше, чем объявлено официально. При этом известно, что в Ухане, как и во многих китайских городах, высокий уровень загрязнения, и нет никаких доказательств того, что смог имеет отношение к работе крематориев.

Соседние города масштабно обрабатывают дезинфицирующими средствами улицы и дороги во избежании распространения коронавируса. Очевидцы публикуют кадры в Сети.

На видеозаписях также видно, как китайцы пытаются сбежать из карантинной зоны.

В провинции Цзянси, человек не смог скрыть то, что он приехал из Уханя. После того, как у него подтвердили наличие коронавируса, разгневанные люди избили его семью.